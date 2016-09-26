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    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»

    • Сьогодні, 15:10
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    Фото: соцмережі

    Одночасно мітинги проходять у чотирьох білоруських містах

    У Бобруйську, Барановичах, Бресті і Вітебську проходять масові акції протесту проти декрету про «тунеядство», передає «Білоруський партизан».

    У Барановичах на площі зібралося близько 300 осіб. Стільки ж людей зібралося на площі в Бресті.

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    Мітинг в Бобруйську, в якому брали участь близько 1500 бобруйчан, закінчився ухваленням резолюції. Повідомляється, що затримань активістів не було.

    Повідомляється, що у Вітебську протест розпочався на площі Перемоги під час офіційного заходу - Масляної. Близько двох тисяч осіб пройшли маршем по місту.

    Нагадаємо, в квітні 2015 року був підписаний так званий «декрет про дармоїдів», згідно з яким непрацюючі працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

    За даними міністерства з податків і зборів Білорусі, близько 10% громадян, яким надіслали повідомлення про сплату «податку на дармоїдство», заплатили цей збір. Всього подібні листи про сплату податку отримали понад 470 тис. громадян Білорусі.

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    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Масові мітинги у Білорусі: люди проти «декрету про тунеядство»
    Фото: соцмережі

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