Масові заходи у Києві пройшли без правопорушень, - поліція

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Сьогодні у центрі Києва пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні

Жодних правопорушень під час масових заходів у центрі Києва 18 лютого не зафіксовано, повідомили у прес-службі Нацполіції Києва. Згідно з повідомленням, усі заходи закінчилися о 19:30.

У поліції, щоправда, зазначили, що близько 16-ї години правоохоронці зупинили на перетині вулиць Володимирської та Софійської автомобіль «Ауді». При огляді транспортного засобу у багажному відділенні поліцейські помітили предмет, схожий на зброю. Водій надав правоохоронцям довідку експерта про те, що автомат Калашникова не є бойовою зброєю і повідомив, що придбав його як колекційний експонат. В результаті автомат вилучили для проведення експертизи.

Сьогодні у центрі Києва пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні. На майдані Незалежності відбулось віче, приурочене до третіх роковин початку розстрілу активістів Революції гідності. На Софійській площі вшановували захисників Дебальцевського плацдарму. Заходи продовжаться до 22 лютого в усіх регіонах України.