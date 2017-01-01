Масовка з чекістів. Як Путін імітує спілкування з народом (фотодокази)

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Російський президент провів зустріч з представниками Федеральної служби охорони, яких російські ЗМІ видали за рибалок

Президент РФ Володимир Путін провів різдвяну зустріч з представниками Федеральної служби охорони (ФСО), яких російські ЗМІ видали за звичайних рибалок.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін у Святвечір, після різдвяного богослужіння у Свято-Юрьевом монастирі, зустрівся із рибалками, з якими нібито познайомився ще у вересні 2016 року, коли він разом з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим прогулювалися біля озера Ільмень.

Саме тоді вже опозиційні російські блогери та журналісти в один голос заявили, що ця зустріч з рибалками - фарс, в який не вірить вся Росія. Адже і фото і сама зустріч – лише постановка, в якій задіяні звичайні працівники Федеральної служби охорони (ФСО).

Як пише опозиційний російський журналіст Олександр Сотник, та як видно із фото, на Святвечір Путін зустрівся саме з тими фейковими рибалками та пообіцяв їм, що «в 2017 році буде краще, ніж в 2016 році».

Це не єдина постановочна «випадкова» зустріч Путіна з народом. У вересні того ж 2016 року російський президент фотагрувався з так званими нареченими. Пізніше одна з «наречених» зізналася, що не виходила заміж, а просто «виступала». Дівчина часто прикрашає своєю присутністю світські заходи.