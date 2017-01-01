Масштабна ДТП в Індії: зіткнулися 30 автомобілів
- Сьогодні, 13:30
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ДТП в Індії
Причиною великої ДТП стала погана видимість через туман
В Індії внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще 36 отримали поранення. Про це повідомляє ОneIndia.
Інцидент стався на автомагістралі біля міста Джайпур, зіткнулися 30 автомобілів. Причиною великої ДТП стала погана видимість через туман.
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