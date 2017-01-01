  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Масштабна пожежа на столичному Подолі: горіло складське приміщення (оновлено)

    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка

    Площа пожежі становила 3000 кв. м

    На вул. Набережно-Луговій, 8 у Києві сталася пожежа в складському приміщенні. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

    Площа пожежі становила 3000 кв. м.

    «Задіяно 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і близько 76 осіб особового складу», – сказано в повідомленні.

    Близько 16.00 пожежу вдалося загасити.

    282278

    У київському ресторані пролунав вибух. Інцидент стався сьогодні вночі на вул. Профспілковій у Дніпровському районі столиці.

    Читайте також
    пожежа Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ