Масштабна пожежа на столичному Подолі: горіло складське приміщення (оновлено)

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Площа пожежі становила 3000 кв. м

На вул. Набережно-Луговій, 8 у Києві сталася пожежа в складському приміщенні. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Площа пожежі становила 3000 кв. м.

«Задіяно 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і близько 76 осіб особового складу», – сказано в повідомленні.

Близько 16.00 пожежу вдалося загасити.

У київському ресторані пролунав вибух. Інцидент стався сьогодні вночі на вул. Профспілковій у Дніпровському районі столиці.