Масштабна пожежа на столичному Подолі: горіло складське приміщення (оновлено)
- Сьогодні, 16:10
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Площа пожежі становила 3000 кв. м
На вул. Набережно-Луговій, 8 у Києві сталася пожежа в складському приміщенні. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
Площа пожежі становила 3000 кв. м.
«Задіяно 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і близько 76 осіб особового складу», – сказано в повідомленні.
Близько 16.00 пожежу вдалося загасити.
У київському ресторані пролунав вибух. Інцидент стався сьогодні вночі на вул. Профспілковій у Дніпровському районі столиці.