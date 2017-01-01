Масштабна ДТП у Польщі: на автостраді зіштовхнулось понад 60 автомобілів (оновлено)

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Внаслідок аварії травмовано 11 людей, ще одна особа перебуває у тяжкому стані

У Польщі на автостраді сталася аварія за участю 64 автомобілів, унаслідок якої травмовано десятки людей. Про це повідомляє TVN24.pl.

ДТП сталася сьогодні, 26 січня, на трасі А1 поблизу міста Пйотркув-Трибунальський, розташованого у Центральній Польщі.

Згодом у польському МВС уточнили, що через аварію травмовано 11 людей, ще одна особа перебуває у тяжкому стані.

«На шосе A1 працює 100 поліцейських, 70 пожежників та 20 «швидких», – ідеться у повідомленні МВС країни.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало зіткнення двох вантажівок, які рухались у напрямку міста Лодзь.

Погані погодні умови, можливо, сприяли ДТП. «Одна машина в'їхала в іншу. А потім інші автомобілі почали врізатися один в одного. Це призвело до ефекту доміно», – заявили в поліції.