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    Материнська компанія Google випробовує безпілотну вантажівку

    • Сьогодні, 21:12
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    Фото: Sean O’Kane / The Verge

    У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП

    Проект Waymo, яким управляє автономна автомобільна компанія Alphabet, якій належить і Google, розпочав випробування вантажівки з автоматичним управлінням. Про це повідомляє BuzzFeed.

    У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП на дорогах США.

    «Технологія автоуправління може транспортувати людей і речі набагато безпечніше, ніж сьогодні», — йдеться у повідомленні.

    Представник Waymo підтвердив, що в даний час компанія тестує тільки одну вантажівку.

    Компанія Google почала працювати над розробкою безпілотних авто у 2009 році. Холдингова компанія Google — Alphabet Inc., наприкінці 2016 року виокремила цей проект та дала йому назву Waymo.

    Як повідомляв «Главком», американська компанія Virgin Galactic провела випробування суборбітального корабля SpaceShipTwo моделі Unity у небі над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія, США.

    Джерело: Громадське

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