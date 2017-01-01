Материнська компанія Google випробовує безпілотну вантажівку
- Сьогодні, 21:12
-
Розсилка
У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП
Проект Waymo, яким управляє автономна автомобільна компанія Alphabet, якій належить і Google, розпочав випробування вантажівки з автоматичним управлінням. Про це повідомляє BuzzFeed.
У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП на дорогах США.
«Технологія автоуправління може транспортувати людей і речі набагато безпечніше, ніж сьогодні», — йдеться у повідомленні.
Представник Waymo підтвердив, що в даний час компанія тестує тільки одну вантажівку.
Компанія Google почала працювати над розробкою безпілотних авто у 2009 році. Холдингова компанія Google — Alphabet Inc., наприкінці 2016 року виокремила цей проект та дала йому назву Waymo.
Як повідомляв «Главком», американська компанія Virgin Galactic провела випробування суборбітального корабля SpaceShipTwo моделі Unity у небі над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія, США.
Джерело: Громадське