Материнська компанія Google випробовує безпілотну вантажівку

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Фото: Sean O’Kane / The Verge

У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП

Проект Waymo, яким управляє автономна автомобільна компанія Alphabet, якій належить і Google, розпочав випробування вантажівки з автоматичним управлінням. Про це повідомляє BuzzFeed.

У Alphabet впевнені, що безпілотні автівки здатні скоротити кількість смертельних ДТП на дорогах США.

«Технологія автоуправління може транспортувати людей і речі набагато безпечніше, ніж сьогодні», — йдеться у повідомленні.

Представник Waymo підтвердив, що в даний час компанія тестує тільки одну вантажівку.

Компанія Google почала працювати над розробкою безпілотних авто у 2009 році. Холдингова компанія Google — Alphabet Inc., наприкінці 2016 року виокремила цей проект та дала йому назву Waymo.

Як повідомляв «Главком», американська компанія Virgin Galactic провела випробування суборбітального корабля SpaceShipTwo моделі Unity у небі над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія, США.

Джерело: Громадське