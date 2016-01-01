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    Мати Керрі Фішер померла через день після смерті дочки

    • 29 Грудня, 05:50
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    Деббі Рейнольдс була госпіталізована з підозрою на інсульт в Лос-Анджелесі

    У США мати актриси Керрі Фішер, відомої за роллю принцеси Леї Органи у «Зоряних війнах», американська співачка і актриса Деббі Рейнольдс померла у віці 84 років після екстреної госпіталізації, передає TMZ.

    «Це правда. Зараз вона з Керрі», - сказав її син Тодд Фішер.

    Раніше Деббі Рейнольдс була госпіталізована з підозрою на інсульт в Лос-Анджелесі.

    Рейнольдс відома своїми ролями в комедійних фільмах, найбільш знаменитим з яких став мюзикл «Співаючі під дощем», де вона виконала одну з головних ролей.

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