Мати Керрі Фішер померла через день після смерті дочки

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Деббі Рейнольдс була госпіталізована з підозрою на інсульт в Лос-Анджелесі

У США мати актриси Керрі Фішер, відомої за роллю принцеси Леї Органи у «Зоряних війнах», американська співачка і актриса Деббі Рейнольдс померла у віці 84 років після екстреної госпіталізації, передає TMZ.

«Це правда. Зараз вона з Керрі», - сказав її син Тодд Фішер.

Раніше Деббі Рейнольдс була госпіталізована з підозрою на інсульт в Лос-Анджелесі.

Рейнольдс відома своїми ролями в комедійних фільмах, найбільш знаменитим з яких став мюзикл «Співаючі під дощем», де вона виконала одну з головних ролей.