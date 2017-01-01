Мати Лободи відмовилась від депутатства після скандалу в Росії

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Наталія Лобода відвідала в Росії передачу «Пусть говорят» із телеведучим Андрієм Малаховим

Наталя Лобода так і не з'явилася на засіданні міськради Ірпеня

30 березня відбулась сесія міськради Ірпеня, на якій мали розглянути питання про участь депутатки міськради Наталії Лободи у ток-шоу на російському каналі.

Цю сесію переносили вже два тижні, передає ТСН.

Міський голова та лідер партії, до якої входить Наталя, Володимир Карплюк повідомив, що Лобода шкодує про свій вчинок та написала заяву про складання депутатських повноважень. Розглянути заяву мають наприкінці травня. Карплюк запевнив, що він також шкодує через такий вчинок депутатки.

Щоправда, на сесію Наталя Лобода не з’явилась.

«Вона розуміє, що її дія була, можливо, не до кінця коректною, але вона діяла, як мати. Тому, не виправдовуючи її і сьогодні не засуджуючи її, як мати. Але можливо як громадянина це питання всієї фракції з цього приводу. І вона це знає. У неї самої залишився такий осадок, який говорить про те, що вона вчинила неправильно. Наталя Василівна написала заяву про складання депутатських повноважень і цю заяву ми розглянемо на з’їзді фракції, який буде наприкінці травня. Тому можете не політизувати. Можете з цього приводу нічого більше не питати. Наприкінці травня буде з’їзд політичної партії, де буде розглянута заява Лободи. Все. Крапка. І давайте цим більше не маніпулювати», – заявив Карплюк.

Як відомо, депутатка Ірпінської міської ради від партії «Нові обличчя» Наталія Лобода, яка є матір’ю співачки Світлани Лободи, відвідала в Росії передачу «Пусть говорят» із телеведучим Андрієм Малаховим. Жінка спекла для програми торт та отримала квіти від співака Миколи Баскова. Тоді мешканці Ірпеня попросили депутатів та СБУ оцінити дії мами Лободи. СБУ пообіцяла розглянути питання.