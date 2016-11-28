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Матіос назвав винного у провалі розслідування злочинів проти Майдану

За три роки Горбатюк не спромігся закінчити жодної справи, зазначив Матіос

У відсутності розслідувань по головних справах, яких так вимагає суспільство, винен начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Про це заявив головний військовий прокурор країни Анатолій Матіос.

Він переконаний: у відсутності розслідувань по справах, яких так вимагає суспільство, зокрема розстріл Майдану, винен начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Будь-яка проблема має прізвище. На моє глибоке переконання, це нездалий, неефективний, неспроможний закінчити те, чого вимагає суспільство Горбатюк разом із усіма своїми прибічниками та прихильниками», – заявив Матіос та додав: за три роки цей прокурор не спромігся закінчити жодної справи.

«На обшук до Клюєва він йшов через півтора року після його втечі і відправляв обвинувальний акт на заочне засудження Клименка до Печерського суду, вказуючи неправильну адресу. І суд законно повертав це все, мотивуючи, що людині не вручили цей акт», – розповів Матіос.

Та, за його словами, у таких випадках Горбатюк «відразу ж біжить до своїх друзів-грантоїдів» чи через ЗМІ заявляє про те, що йому не дають працювати.

«Йому вічно щось заважає. Якщо людина неспроможна щось зробить, вона повинна піти, аби звільнити місце тому, хто на щось здатний. Не можна давати суспільству надії, які потім вдарять по усій системі. Адже без прокуратури, МВС та Нацполіції держава потоне у хаосі та стане територією махновщини. І потім той, хто першим чиновника затягне за ноги, буде отаманом, за яким піде революція» – зазначив головний військовий прокурор.

Адже, за словами, Матіоса, в Україні до тями приводила лише Коліївщина. Так, зараз її ніхто не хоче, однак масово сповідують у соцмережах.

«Для певної частини суспільства уособленням дієвого очільника держави буде той, хто візьме представника будь-якої державної інституції, як мінімум за ноги, і повісить на ліхтар. Той, хто це зробить, стане Месією», – переконаний прокурор.

Адже уже неодноразово українці довели правдивість такого твердження.

«Ви пам’ятаєте Надю Савченко – людину, яка з-за грат кричала «За Україну!», яка зараз, по-моєму, в другий астрал пішла. Ми пам’ятаємо і переможця в балаклаві із невизначеним прізвищем – а коли почали розбиратися, виявилось, що король то голий і прізвище в нього зовсім інше», – підкреслив Анатолій Матіос.

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня цього року Генпрокуратура отримала тимчасовий доступ до камер відеоспостереження, що розміщені на адміністративних будівлях ТОВ «Ітіс Хоум» (вул. Велика Житомирська, 9-Б), ПАТ «ПриватБанк» (вул. Володимирська, 18/2), Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вул. Велика Житомирська, 9), Верховної Ради України (вул. Велика Житомирська, 11).

За даним начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, розслідування у справах Майдану триває щодо 351 особи, з них 48 чиновників найвищого рівня та понад 200 правоохоронців. До суду направлено понад 220 обвинувальних актів.

Загалом, за злочини на Майдані засуджений тільки один обвинувачений «тітушка».

Джерело: zik.ua