Матіос обіцяє відправити ще вертольоти за колишніми податківцями-корупціонерами

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Антикорупційна спецоперація

Суд арештував колишнього начальника податкової Харківщини

Суд постановив арештувати затриманого фігуранта справи про податкові майданчики екс-міністра Олександра Клименка колишнього голову Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 25 травня головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, альтернативою є можливість внесення застави у розмірі 100,32 млн грн,

Також прокурор прокоментував зауваження, що підозрюваних у цій справі, яких напередодні затримали в результаті масштабної антикорупційної операції «гелікоптерами розвезуть по домівках».

«Ні! Скоріш за все гелікоптери прилетять за тими, хто їх точно не чекає!... Трішки пізніше», – зазначив Матіос.

Раніше Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.

Також суд постановив надіти електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.

Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.

Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.