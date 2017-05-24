Матіос пояснив, чому використали гелікоптери для арешту податківців

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Для проведення сьогоднішньої спецоперації був задіяний увесь Інститут академії наук України

Згідно українського законодавства, суддям надається лише 72 години з моменту затримання особи, для того, щоби обрати їй запобіжний захід. Тому, якщо б ми із 15 областей України звозили людей автозаками, то повірте мені, ми б їх не встигли арештувати, якби вже була нова зрада.

Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на телеканалі ZIK.

Нагадаємо, сьогодні відбулася масштабна спецоперація із затримання чиновників податкової часів Януковича, яких підозрюють у корупції. Їх гелікоптерами доправили до Києва з різних регіонів України. Зокрема, за словами головного військового прокурора України, до проведення цієї операції залучено величезну кількість людей.

«Однак, якщо йти за логікою наших неголених антикорупціонерів, то нинішня спецоперація спеціально зроблена під звіт Генпрокурора. Але я скажу так, а що, приїзд президента США до Ватикану теж приурочений до звіту Генерального прокурора України? Зрозумійте, це рутинна робота і її не можна вгадувати, або ні, коли ми готові, тоді й проводимо», – запевняє Анатолій Матіос.

Головний військовий прокурор України також розповів, що для проведення сьогоднішньої спецоперації був задіяний увесь Інститут академії наук України.

«Зокрема, проведено декілька надскладних судово-економічних експертиз, результати яких ми отримали буквально напередодні. Також до цих експертиз був залучений і Київський інститут судових експертиз»,– додав Матіос.

Окрім цього, військовий прокурор розповів, чому для арешту податківців використали саме гелікоптери.

«Згідно українського законодавства, суддям надається лише 72 години з моменту затримання особи, для того, щоб обрати їй запобіжний захід. Тому, якщо б ми із 15 областей України, від Трускавця до Маріуполя, від Полтави до Одеси, звозили людей автозаками, то повірте мені, ми б їх не встигли арештувати, якби вже була нова зрада. Тому й ми вибрали найоптимальніший варіант»,– додав головний військовий прокурор України.