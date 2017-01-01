Матіос привітав рішення про заочне засудження екс-міністра Клименка

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Анатолій Матіос

«Ми це зробили – «заочка» для Клименка є! Честь справжньому українському суду і справедливим терезам Феміди в особі судді Мірошниченко!» – написав військовий прокурор

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос привітав рішення щодо заочного засудження екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebоok.

«Ми це зробили – «заочка» для Клименка є! Честь справжньому українському суду і справедливим терезам Феміди в особі судді Мірошниченко!» – написав військовий прокурор.

«Після 17 годин «процесуальних» боїв та ігор адвокатів у хованки від суду щойно суддя Голосіївського суду Мірошниченко, розглянувши понад 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше – заочного розслідування) щодо Клименка», – зазначив Матіос.

Матіос також нагадав, що Клименко в період з квітня 2012-го по вересень 2013-го, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), у складі створеної та очолюваної Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану злочинної схеми, заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

Раніше рішення суду привітав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

За словами Луценка, цей законопроект дозволить передати до суду 119 кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка, екс-командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка, екс-глави СБУ Олександра Якименка, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-командира «Беркута» Сергія Кусюка, екс-першого заступника голови СБУ Володимира Тоцького та інших.

Джерело: 112 Україна