Матіос розповів нові подробиці операції проти екс-податківців: четверо втекли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання екс-податківців проводилися по всій Україні

Ще до початку спецоперації, ми планували затримати 35 чоловік. Проте, у ніч з 22 на 23 травня, різними видами транспорту, четверо осіб покинули межі України.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 24 травня відбулася масштабна спецоперація із затримання чиновників податкової часів Януковича, яких підозрюють у корупції.

З огляду на цю ситуацію, головний військовий прокурор зауважив, що чимало ЗМІ сьогодні коментують цю подію та дають її оцінку, однак більшість з них навіть не розуміють про що конкретно йде мова.

«Скажу для вас вперше, для ексклюзиву, що до затримання ми планували арештувати 35 чоловік. Проте, у ніч з 22 на 23 травня о 05:20, різними видами транспорту, четверо осіб покинули межі України. Оскільки затримати їх було неможливо, бо це б зірвало всю операцію, адже потрібно було спочатку оголосити підозру та подати в розшук, а вже потім затримати в аеропорту, чи в якомусь пункті пропуску під назвою «Говтівка», то було прийнято рішення проводити операцію так, як є», – запевнив Матіос.

Окрім цього, він зазначив, що вищезгадані чотири особи змогли втекти з України через витік інформації.

«Ви знаєте, людська сутність така, що серед будь-якої отари є хтось інший. Хто б міг про це розказати? Просто до цієї операції залучилась величезна кількість людей. І для того, щоб скомунікувати у різних областях та містах України людей, яким потрібно було розповісти куди їм їхати, де проводити обшуки, це все треба було розповісти. От і маєте витік інформації», – заявив Матіос.

Головний військовий прокурор також додав, що затримання екс-податківців проводилися по всій Україні. Зокрема, Матіос зазначив, що крайній обшук був у Трускавці, а найближчий у Северодонецьку, біля лінії розмежування.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.

Джерело: zik.ua