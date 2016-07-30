Матіос розповів, як генерал Воробйов врятував йому життя

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За словами Матіоса, генерал врятував тисячі військових та цивільних українців

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що генерал Геннадій Воробйов, який помер 11 лютого, був великим українським воїном.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Матіоса, генерал врятував тисячі військових та цивільних українців. Сам Головний військовий прокурор завдячує йому врятованим життям.

«Його серце було людяним. Болем свого серця і мужністю сказавши «Ні, відставити! Я прийняв рішення і наказую...», він рятував тисячі українських військових та цивільних сердець. Я це знаю. І всі, хто знав генерала Воробйова Сергія Петровича, це знають. я у вічному боргу перед цією Людиною. Завдяки йому я залишився живим», – зворушливо написав Матіос.

Нагадаємо, у робочому кабінеті помер начальник Національного університету оборони України генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити війська проти учасників Майдану.