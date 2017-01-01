Матіос закликав активістів прийти на апеляцію у справі колишнього податківця Денисюка

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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

У вівторок в Апеляційному суді має розглядатися апеляція екс-начальника податкової адміністрації в Харківській області

Військовий прокурор України Анатолій Матіос закликав активістів 30 травня прийти до Апеляційного суду, де розглядатимуть апеляцію затриманого в рамках «справи Клименка» генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка.

Про це він сказав у понеділок в ефірі політичного ток-шоу на одному з українських телеканалів, повідомляє «Укрінформ».

«Прокуратура сьогодні внесла апеляцію до Апеляційного суду, і вже завтра починається перший розгляд, і дуже я сподіваюсь на підтримку громадянського суспільства, особливо його найбільш передової частини, а це людей, які складають європейську антикорупційну платформу, що вони прийдуть підтримати і показати громадянську позицію в Апеляційному суді», - заявив Матіос.

Військовий прокурор також прояснив, що 30 травня в Апеляційному суді «має розглядатися апеляція генерал-лейтенанта, можу сказати прізвище, це вже для всіх відомо, Денисюка, який був начальником податкової адміністрації в Харківській області».

Нагадаємо, 25 травня суд постановив арештувати затриманого фігуранта справи про податкові майданчики екс-міністра Олександра Клименка – колишнього голову Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка. Альтернативою є можливість внесення застави у розмірі 100,32 млн грн.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.



