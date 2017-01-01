Матіос заявив про вилучення у військового арсеналу зброї, яку планувалось використати на Майдані

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Вилучена зброя

Контрактник ВМС України хотів перевезти в Київ 12 автоматів АК та гвинтівку СВД

Співробітники СБУ затримали військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил України однієї з частин, що дислокована в Одесі з арсеналом зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контрозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої «Одеської народної республіки» 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплено зброю «патріот» збирався, згідно допиту «по гарячим слідам», везти сьогодні вночі на Киів для застосування завтра на Майдані», - повідомив Матіос.

Як відомо, завтра, 22 лютого, в третю річницю втечі Януковича з Києва, у столиці пройде Марш Національної Гідности. Організатори акції: Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Національний корпус Азов» і «Правий сектор».

Захід розпочнеться на Майдані Незалежності, звідки учасники вирушать маршем алеєю Небесної сотні та вулицею Інститутською до Верховної Ради України.