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    Матіос заявив, що в Україні засуджено 31 військового Росії

    • Сьогодні, 01:18
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    У військовій прокуратурі існує відділ, який займається документуванням фактів гібридної війни проти України

    За період військової агресії РФ в Україні суди винесли вироки 31 російському військовослужбовцю.

    Про це в ефірі «5 каналу» заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

    «57 осіб засуджено, з них 31 – військовий РФ – це вироки українського суду. Фактично обвинувальні акти ще доставлені до суду стосовно 27 осіб», – сказав Матіос.

    За його словами, у військовій прокуратурі існує відділ, який займається документуванням фактів гібридної війни проти України, і всі докази військових злочинів Росії ретельно документуються і передаються до Міжнародного кримінального суду.

    За його словами, в Гаазькому трибуналі були шоковані кількістю доказів, наданих українською стороною.

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