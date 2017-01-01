Матіос заявив, що в Україні засуджено 31 військового Росії

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У військовій прокуратурі існує відділ, який займається документуванням фактів гібридної війни проти України

За період військової агресії РФ в Україні суди винесли вироки 31 російському військовослужбовцю.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«57 осіб засуджено, з них 31 – військовий РФ – це вироки українського суду. Фактично обвинувальні акти ще доставлені до суду стосовно 27 осіб», – сказав Матіос.

За його словами, у військовій прокуратурі існує відділ, який займається документуванням фактів гібридної війни проти України, і всі докази військових злочинів Росії ретельно документуються і передаються до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, в Гаазькому трибуналі були шоковані кількістю доказів, наданих українською стороною.