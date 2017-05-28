Матіос звинуватив Горбатюка у «зливі» слідчих матеріалів справи щодо Майдану

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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

Раніше Горбатюк заявив, що ГПУ не зацікавлена у розслідуванні злочинів проти учасників Революції гідності і перешкоджає цьому

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос звинуватив начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка у «зливі» матеріалів кримінальних проваджень

Про це Матіос заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Завалив усю роботу, тому що не здатний (крім як язиком) працювати. Майже трирічний піар на крові, траляля телефоном у всіх синхронах телеканалів і постійний дивний злив матеріалів кримінальних проваджень на сторону собі подібним політиканам і не тільки їм. Це і є його основна «прокурорська» робота», – написав Матіос.

За словами головного військового прокурора, Горбатюк може словесним блудом перекидати свою нездатність працювати на інших.

Раніше Горбатюк заявив, що Матіос не зацікавлений у розслідуванні злочинів проти учасників Революції гідності і перешкоджає цьому.

Крім того, Анатолій Матіос звинуватив Горбатюка у провалі розслідування «справ Майдану» та економічного блоку справ щодо злочинів команди Януковича.

