  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Матіос звинуватив Горбатюка у «зливі» слідчих матеріалів справи щодо Майдану

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка
    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос
    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

    Раніше Горбатюк заявив, що ГПУ не зацікавлена у розслідуванні злочинів проти учасників Революції гідності і перешкоджає цьому

    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос звинуватив начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка у «зливі» матеріалів кримінальних проваджень

    Про це Матіос заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Завалив усю роботу, тому що не здатний (крім як язиком) працювати. Майже трирічний піар на крові, траляля телефоном у всіх синхронах телеканалів і постійний дивний злив матеріалів кримінальних проваджень на сторону собі подібним політиканам і не тільки їм. Це і є його основна «прокурорська» робота», – написав Матіос.

    За словами головного військового прокурора, Горбатюк може словесним блудом перекидати свою нездатність працювати на інших.

    Раніше Горбатюк заявив, що Матіос не зацікавлений у розслідуванні злочинів проти учасників Революції гідності і перешкоджає цьому.

    Крім того, Анатолій Матіос звинуватив Горбатюка у провалі розслідування «справ Майдану» та економічного блоку справ щодо злочинів команди Януковича.

    Читайте також
    Революція Гідності Сергій Горбатюк Анатолій Матіос розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ