Матір українського політв’язня Кольченка провідала сина в колонії Челябінська

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Олександр Кольченко

Лариса Кольченко подякувала за допомогу в організації поїздки українському поетові Сергію Жадану

Мати кримчанина, політв'язня Олександра Кольченка, якого утримують в ув'язненні в Росії, зустрілася з сином в колонії, яка знаходиться в російському Челябінську.

Про це повідомила координатор проекту «Росузник» Яна Гончарова.

За її словами, поїздка стала можливою завдяки благодійному проекту, який відбувся за підтримки українського поета Сергія Жадана.

Олександр Кольченко адаптувався до місцевого клімату, але як і раніше у нього спостерігається дефіцит ваги.

«Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав – це якась додаткова кількість грамів масла і молоко) йому не допомогло – все такий же худий і дефіцит ваги в наявності», – йдеться в повідомленні.

Гончарова також зазначає, що Кольченко вчиться на слюсаря, багато читає і вивчає англійську мову.

Вона зазначила, що Олександрові Кольченку доводиться «вибивати» в оперативній частині листи, які йому надсилають, причому листи проходять цензуру, і частина тексту в них може бути знищеною.

Також наголошується, що мати політв'язня Лариса Кольченко подякувала за допомогу в організації поїздки українському поетові Сергію Жадану.

Нагадаємо, що 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до тероризму.

Раніше повідомлялося, що Київ хоче обміняти Сенцова та Кольченка на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Також Україна намагається витягнути з російської в’язниці ще одного українця – Олексія Чирнія. Кримчанин Чирній є фігурантом «справи Олега Сенцова», яку ще називають «справою кримських терористів». Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Джерело: Радіо Свобода