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    Майбутнім наставником Усика може стати Анатолій Ломаченко

    • Сьогодні, 02:58
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    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Український боксер розірвав контракт з американським тренером Алі Баширом

    Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик вирішив припинити співпрацю з американським тренером Джеймсом Алі Баширом, повідомляє Boxing News.

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    З Алі Баширом українець працював з листопада 2013 року, провівши під його керівництвом 10 з 11 поєдинків на профі-рингу, в тому числі і два бої за титул чемпіона світу.

    Згідно з повідомленням, причиною рішення Усика стало бажання в подальшому тренуватися під керівництвом Анатолія Ломаченка, з яким він виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.

    Зазначимо, що жовтні 2016 року Усика визнали боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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