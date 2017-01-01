Майже 2 млрд грн надійшло у бюджет з військового збору у 2017 році

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Військовим збором обкладаються зарплата, компенсації, виграш у лотерею, виграш в азартній грі

За січень і лютий 2017 року до державного бюджету України надійшло майже 2 млрд гривень військового збору, що на 30,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це заявив представник Державної фіскальної служби Павло Дроняк.

«Нинішня сплата військового збору в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася на 465,4 млн гривень. У лютому надходження від військового збору склали майже 1,1 млрд, що перевищує показник відповідного періоду минулого року на 258,3 млн. гривень або на 31%», — сказав він.

Нагадаємо, 31 липня 2014 року Верховна Рада ввела 1,5% військовий податок.

Його платниками є фізичні особи-резиденти і нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Військовим збором обкладаються зарплата, компенсації, виграш у лотерею, виграш в азартній грі.