Майже 2 млрд грн надійшло у бюджет з військового збору у 2017 році
- Сьогодні, 01:44
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Військовим збором обкладаються зарплата, компенсації, виграш у лотерею, виграш в азартній гріЗа січень і лютий 2017 року до державного бюджету України надійшло майже 2 млрд гривень військового збору, що на 30,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це заявив представник Державної фіскальної служби Павло Дроняк.
«Нинішня сплата військового збору в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася на 465,4 млн гривень. У лютому надходження від військового збору склали майже 1,1 млрд, що перевищує показник відповідного періоду минулого року на 258,3 млн. гривень або на 31%», — сказав він.
Нагадаємо, 31 липня 2014 року Верховна Рада ввела 1,5% військовий податок.
Його платниками є фізичні особи-резиденти і нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Військовим збором обкладаються зарплата, компенсації, виграш у лотерею, виграш в азартній грі.