Майже 22 тисячі пасажирів зустріли новорічну ніч у поїздах

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У новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів

Працівники ПАТ «Укрзалізниця» подбали, щоб новорічна ніч у поїзді стала чарівною та святковою для пасажирів. Провідники та провідниці перетворилися на Дідів Морозів та Снігурок для 22 тисяч пасажирів, які подорожували в ніч з 31 грудня по 1 січня.

Залізничний транспорт працює цілодобово та безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали привітання від поїздної бригади та солодкі подарунки.

Нагадаємо, що впродовж новорічних свят ПАТ «Укрзалізниця» призначила 43 додаткових поїзди та додаткові рейси на графікові поїзди в усіх найпопулярніших напрямках.