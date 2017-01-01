Майже 40% людей, які живуть з ВІЛ в Україні, не знають про свій статус

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Тест на ВІЛ-інфекцію

Сьогодні в Україні сумарно зареєстровано майже 220 тисяч випадків ВІЛ-інфекції

В Україні зростає рівень охоплення лікування хворих на ВІЛ, але майже 40% людей, які живуть із ВІЛ, не знають про свій позитивний статус. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

«У нас постійно зростає рівень охоплення лікуванням хворих. Україна першою і єдиною в регіоні Східної Європи та Центральної Азії почала впроваджувати глобальну стратегію Fast Track – швидкого подолання епідемії ВІЛ, зупинки її до 2020 року шляхом забезпечення лікуванням понад 90% усіх ВІЛ-інфікованих людей», - повідомила вона.

За словами Нізової, сьогодні в Україні сумарно зареєстровано майже 220 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. З них 135 тисяч зараз перебувають на диспансерному обліку і 75 тисяч отримують антиретровірусну терапію.

«Сьогодні майже 40% людей, які живуть із ВІЛ в Україні, не знають про свій позитивний статус. Ми орієнтуємося на розрахункові цифри. Як я сказала, це близько 220 тисяч. Тому перший крок – зробити так, щоб лікувалися всі 135 тисяч, котрі звернулися по допомогу. Другий – знайти всіх, хто не знає про свій статус, і почати їх лікувати», - зазначила директор Центру громадського здоров’я.

Довідка:

На початок 2016 року в Україні, за оціночними розрахунками, мешкало 220 тисяч людей із ВІЛ-інфекцією. У віковій групі 15–49 років рівень поширеності ВІЛ становив 0,9% (тобто майже 1 до 100 за оціночними розрахунками).

За 1987–2016 роки в країні офіційно зареєстровано 297 424 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 92,9 тис. випадків захворювання на СНІД та 41,7 тис. випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 1 січня 2017 року під медичним наглядом перебуває майже 133 тисячі ВІЛ-інфікованих, з них кожен третій має діагноз СНІД.

У 2016 році відзначалося збільшення кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб – 17 тис. проти 15,9 тис. у 2015 році. Темп приросту становив +7,5%, показник захворюваності – 40,0 на 100 тис. осіб проти 37,0 на 100 тис. у попередньому році.