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    Майже 50 тисяч осіб евакуювали в Ганновері через авіабомби

    • Сьогодні, 15:55
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    Поліція встановила вуличні загородження.
    Фото: Інше.ТВ
    Поліція встановила вуличні загородження.

    У німецькому місті виявили кілька авіабомб часів Другої світової війни

    У Ганновері сьогодні, 7 травня, відбулася одна з найбільших евакуацій з часів Другої світової війни. Близько 50 тисяч осіб, що проживають в районах Фаренвальд, Лист і Нордштадт, були змушені покинути свої будинки в зв'язку з виявленням кількох авіабомб часів війни.

    Рятувальні автомобілі зранку зробили об’їзд житлових кварталів з метою вивезти людей з небезпечних районів. У ході евакуації задіяли навіть вертоліт з тепловізійною камерою, щоб упевнитися, що на території майбутніх саперних робіт нікого не залишилося.

    Поліція встановила вуличні загородження. Автобусам і поїздам дозволяють лише посадку пасажирів. Практично зупинено рух залізничного транспорту на головному вокзалі Ганновера.

    Авіабомби часів Другої світової війни були виявлені під час перевірки будівельної дільниці в районі Фаренвальд. Спочатку передбачалося, що тут знаходиться 13 бомб, проте згодом з’ясувалося, що бомб п’ять.

    Жителі Фаренвальда і навколишніх районів були попереджені про майбутню евакуацію ще в середині квітня. Саперні роботи почнуться після полудня і триватимуть приблизно до вечора.

    Нагадаємо, генеральний інспектор бундесверу Фолькер Вікер розпорядився провести перевірку всіх казармених приміщень бундесверу після того, як в одному з них була виявлена атрибутика вермахту.

    Джерело: Deutsche Welle

    Німеччина Друга світова війна бомбардування
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