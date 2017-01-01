Майже 50 тисяч осіб евакуювали в Ганновері через авіабомби

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Фото: Інше.ТВ Поліція встановила вуличні загородження.

У німецькому місті виявили кілька авіабомб часів Другої світової війни

У Ганновері сьогодні, 7 травня, відбулася одна з найбільших евакуацій з часів Другої світової війни. Близько 50 тисяч осіб, що проживають в районах Фаренвальд, Лист і Нордштадт, були змушені покинути свої будинки в зв'язку з виявленням кількох авіабомб часів війни.

Рятувальні автомобілі зранку зробили об’їзд житлових кварталів з метою вивезти людей з небезпечних районів. У ході евакуації задіяли навіть вертоліт з тепловізійною камерою, щоб упевнитися, що на території майбутніх саперних робіт нікого не залишилося.

Поліція встановила вуличні загородження. Автобусам і поїздам дозволяють лише посадку пасажирів. Практично зупинено рух залізничного транспорту на головному вокзалі Ганновера.

Авіабомби часів Другої світової війни були виявлені під час перевірки будівельної дільниці в районі Фаренвальд. Спочатку передбачалося, що тут знаходиться 13 бомб, проте згодом з’ясувалося, що бомб п’ять.

Жителі Фаренвальда і навколишніх районів були попереджені про майбутню евакуацію ще в середині квітня. Саперні роботи почнуться після полудня і триватимуть приблизно до вечора.

Нагадаємо, генеральний інспектор бундесверу Фолькер Вікер розпорядився провести перевірку всіх казармених приміщень бундесверу після того, як в одному з них була виявлена атрибутика вермахту.

Джерело: Deutsche Welle