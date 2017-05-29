Майже 500 українських військових беруть участь у миротворчих операціях

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Українські миротворці

Україна вже 25 років бере участь у миротворчих операціях ООН

На сьогодні 448 військовослужбовців ЗС України беруть участь у дев’яти міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки в семи країнах світу та районі Аб’єй під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Перше завдання під егідою ООН із відновлення миру наші вояки виконували на території колишньої Югославії.

Попри продовження бойових дій на Сході нашої держави, Україна й надалі дотримується міжнародних зобов’язань щодо участі в миротворчих операціях ООН. 2016 року було здійснено три ротації національних контингентів (ДР Конго, Ліберія, Косово).

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 28.04.2016 № 2284 (2016), представники національного персоналу, які виконували завдання у складі операції ООН у Кот-д’Івуарі, завершили участь у цій місії й повернулися в Україну.

«Наша держава дуже пишається тим, що українські військовослужбовці продовжують гідно виконувати миротворчі завдання та залишаються гідною й невід’ємною складовою міжнародних миротворчих сил, — зазначив начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. — Хочу особливо відзначити участь наших вертолітних підрозділів у місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго, місії ООН у Ліберії, інженерів у Косові та саперів у Ісламській Республіці Афганістан, діяльність яких завжди високо оцінює керівництво місій».

Міжнародний день миротворців відзначається ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 року.