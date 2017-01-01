Майже половина переселенців з Донбасу хочуть повернутися назад, - дослідження

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75% переселенців залишили свої будинки вперше в житті

Представники Світового банку досліджували соціально-економічне становище переселенців з Донбасу і дійшли висновку, що значна їх частина бажає повернутися назад. Таке бажання висловили 42% опитаних переселенців.

Ще 34% опитаних не хочуть повертатися, а 26% вважають, що будуть змушені виїхати назад в зв'язку з високими цінами на оренду житла і труднощами з працевлаштуванням, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Світового банку.

Дослідження показало, що 75% переселенців залишили свої будинки вперше в житті. Половина переселенців не відвідувала колишнє місце проживання після переїзду, а 25% - регулярно відвідують своїх родичів на окупованих територіях. 68% опитаних вважають, що після переселення їх фінансове становище погіршилося, при цьому про погіршення життя за останній рік говорять 75% мешканців приймаючих громад.

Як повідомлялося, у Верховній Радіпрогнозують зростання кількості переселенцівчерез транспортну блокаду Донбасу.