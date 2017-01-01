Майже половина росіян не проти відправити Медведєва у відставку, - опитування

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За відставку Дмитра Медведєва висловилися 45% росіян

У Росії зростає недовіра до прем'єр-міністра Дмитра Медведєва

За відставку прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва в тій або іншій мірі виступає майже половина росіян. Відповідні дані наводить недержавна дослідницька організація Левада-Центр, передає російське видання РБК.

Згідно з даними опитування, за відставку Медведєва виступають 18% опитаних, також до відставки прем'єра схиляються ще 27% респондентів. «Скоріше протии» такого розвитку подій виступили 25%, «точно протии» - 8%. Решта 23% опитаних не змогла дати відповідь.

Також повідомляється, що довіра до Медведєва в Росії поступово знижується з травня 2016 року. Зокрема, у зазначений період часу йому повністю довіряли 14% опитаних, у квітні 2017 року показник знизився до 3%. Число росіян, шо «в основному довіряли», за цей же час знизилося з 39 до 30%. Збільшилася й кількість респондентів, які «зовсім не довіряють» Медведєву - з 14 до 19% відповідно.

Крім того, наводиться динаміка зростання показників негативного ставлення до російського прем'єра. Зокрема, кількість росіян, що висловлюють симпатію Медведєву, за 4 роки знизилася з 12 до 8%. З 5 до 9% зросла кількість опитаних, які відчувають до нього антипатію, з 2 до 4% - «відразу».

На думку російського політолога Степана Гончарова, рейтинг Медведєва впав після публікації розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК), наростання внутрішніх економічних проблем і зниження ефекту «посткримського консенсусу».

Раніше повідомлялося, що в березні рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна впав на 2% і склав 82%.