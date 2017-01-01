Медведчук гарантує: рано чи пізно всі визнають безальтернативність Мінських угод

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Медведчук заявив, що в Україні чимало політичних сил, які виступають проти Мінських угод

ООН схвалила розроблений українським урядом План заходів, спрямованих на реалізацію деяких принципів державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Цю подію прокоментував Віктор Медведчук, лідер Громадського руху «Український вибір – Право народу».

«Треба визнати: в Україні чимало політичних сил, які виступають проти Мінських угод: «фронтовики», радикали і «Самопоміч» відкрито говорять про те, що вони проти «налагодження діалогу» з Донбасом, прийняття закону про вибори і «закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце» на Донбасі. Політики, які називають себе патріотами, протестують проти проведення «конституційної реформи в Україні... і прийняття постійного законодавства про особливий статус» ОРДО і ОРЛО. Вони влаштовують демарші, критикуючи Мінські угоди, і намагаються нав'язати силові варіанти вирішення конфлікту, рвуться посилити блокаду Донбасу. Всіх їх об'єднує цинічне ставлення до Донецька і Луганська. Доля людей, які там живуть, – наших співгромадян – їх не цікавить. Для них важлива тільки територія, і за неї псевдопатріоти готові вести «війну до переможного кінця», приносячи в жертву життя українців», – вважає Медведчук.

Але, на переконання політика, рано чи пізно різношерстим прихильникам силового повернення Донбасу доведеться визнати: альтернативи мінському процесу немає і бути не може.

«Найперше тому, що така воля народу: більшість українців виступає за мирну реінтеграцію Донбасу. Згідно з результатами дослідження Індексу соціальної згуртованості і примирення SCORE, яке проводилося SeeD за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, підтримка мирного повернення окремих районів Донецької та Луганської областей становить за десятибальною шкалою у Західному регіоні 6,7 бала, Центральному – 6,6, Південному – 6,1 і Східному – 6,4 бала», – повідомив лідер «Українського вибору».

За словами Медведчука, у такій ситуації «партії війни» може протистояти лише «партія миру» – громадські організації, політичні сили та пересічні громадяни, які приймають Мінські угоди як єдиний безальтернативний варіант відновлення миру та єднання України.