Медведчук лякає страшними наслідками введення візового режиму з РФ

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Українсько-російський кордон

Медведчук: Візовий режим з РФ унеможливить реінтеграцію Донбасу

У те, що політична воля для введення віз з РФ знайдеться, можна повірити, але в тому, що прихильники цього рішення керуються «тверезим розрахунком», є сумніви. Так лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук прокоментував чергову ініціативу депутатів з «Народного фронту».

Він упевнений, що і Росія, в разі введення Україною візового режиму, прийме дзеркальні заходи.

«А це означатиме удар по мільйонах трудових мігрантів, які щорічно виїжджають з України на заробітки в Росію», - пояснив Медведчук.

Крім того, наша країна позбудеться великого джерела надходження грошових коштів, стверджує лідер «Українського вибору - Права народу».

«За даними Нацбанку, в 2016 році обсяг грошових переказів з Росії склав більше $935 млн. Ця сума практично дорівнює траншу МВФ, заради якого було проведено стільки антинародних «реформ» і який доведеться повертати з відсотками вже в найближчі роки», - уточнив Медведчук.

Також візовий режим з РФ, підкреслив він, істотно збільшить в Україні армію безробітних і навантаження на держбюджет, а також знизить рівень життя десятків тисяч сімей.

«До останнього часу у Києва вистачало здорового глузду не жертвувати інтересами національної економіки на догоду політичній доцільності. Однак після заборони неугодних російських ЗМІ, сайтів і соціальних мереж, після обмеження російськомовного мовлення в теле- і радіоефірі, після спроб заборонити УПЦ МП стало очевидно: русофобські настрої в українському політикумі беруть гору над здоровим глуздом», - вважає Медведчук.

На його думку «візове питання» таке важливе для влади і в зв'язку з планами зближення України з НАТО.

«На погоджувальній раді ВР глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, відстоюючи необхідність запровадження віз з РФ, говорив про візит Яценюка в США, про Україну як «нову надійну опору НАТО на східних рубежах» і про головну мету, яку переслідують «фронтовики» - «входження до Альянсу»!» - обурюється лідер «Українського вибору - Права народу».

Медведчук нагадав, що політика уряду, спрямована на розрив торгово-економічних зв'язків з Росією і країнами ЄАЕС, вже «обернулася для України колосальними втратами, привела до обвалу національної валюти та до зубожіння мільйонів українців».

«Крім того, будь-які спроби ввести візовий режим, тим більше аргументуючи це необхідністю перетворення України в форпост НАТО, унеможливлять реінтеграцію Донбасу», - попереджає Медведчук.