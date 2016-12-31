Медведчук направляє родичів полонених до Ради з питанням про обмін

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Обмін полоненими

Медведчук вважає недосконалою.формулу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх»

Спецпредставник України в Тристоронньої контактній групі Віктор Медведчук в інтерв'ю «Аргументам і фактам в Україні» розповів, чим небезпечні заяви прихильників силового завершення конфлікту на Донбасі про безперспективність Мінських угод, і пояснив, чому учасникам переговорів так складно прийти до спільного знаменника.

«Думаю, більшість противників «Мінська-2» тільки за оцінками так званих експертів знають про те, що саме передбачає «Комплекс заходів з виконання Мінських угод». Проаналізуйте їх висловлювання. Спікери «партії війни» і не приховують, що зацікавлені в силовому вирішенні конфлікту, вони пропонують ввести повну блокаду регіону, вони вимагають воювати до переможного кінця. Не за людей - за території! Для них Донбас - всього лише земля, вони не думають про людей, які там живуть, а це понад 3 мільйони наших співгромадян; вони не думають про те, як повернути Донбас в Україну», - сказав Медведчук.

Він вважає спроби окремих політиків переконати українців у тому, що мирні переговори неефективні, не тільки брехливими, але і вкрай небезпечними.

«І справа не тільки в тому, що про необхідність мирних переговорів постійно говорять лідери «нормандської четвірки», це позиція всієї світової спільноти... Скажу більше: Мінські угоди затверджені резолюцією Ради Безпеки ООН, а це значить, що вони отримали статус міжнародно-правового акту. Я хочу ще раз звернути увагу на назву цього документа - «Комплекс заходів з виконання Мінських угод». Не порядок, не план... А саме «Комплекс заходів...». Припинення вогню, відведення важких озброєнь (це ключові, першочергові завдання), обмін утримуваними особами, відновлення соціально-економічних зв'язків з Донбасом, прийняття законів про амністію, особливий статус, вибори і затвердження змін до Конституції - все це пункти «Комплексу заходів з виконання Мінських угод»...», - зазначив Медведчук.

При цьому формулу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх» він вважає недосконалою.

«Комплекс заходів з виконання Мінських угод» передбачав введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Цей закон повинен був стати правовою основою для обміну утримуваними особами за формулою «всіх на всіх». Суть проблеми в тому, що утримувані українською стороною особи відповідно до чинного законодавства проходять по кримінальних справах, щодо них ведуться розслідування, судові розгляди, багато хто вже засуджений і відбуває покарання. Щоб дати дозвіл на обмін таких осіб, потрібно звільнити їх від кримінальної відповідальності або від відбування покарання. А зробити це можна тільки відповідно до вищезазначеного закону. Однак представники «партії війни» у ВР виступають категорично проти його прийняття. Тому питання, коли ми зможемо провести обмін в форматі «всіх на всіх», коли повернуться додому наші громадяни, про що постійно запитують їхні родичі, доречно було б поставити нашим політикам», - підсумував Медведчук.