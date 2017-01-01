Медведчук назвав рішення РНБО щодо торгівлі з Донбасом непослідовним і абсурдним

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Медведчук стверджує: блокада Донбасу суперечить Мінським угодам

Спочатку влада приймає план реінтеграції Донбасу, а через два місяці ставить на ньому хрест, припиняючи всі економічні зв'язки з регіоном. Після рішення РНБО суперечлива, непослідовна позиція України стала очевидною і для світової спільноти. Про це заявив Віктор Медведчук.

«Європа вкрай жорстко відреагувала на рішення Ради національної безпеки і оборони України про повне припинення транспортного сполучення з Донбасом. Штеффан Зіберт, представник канцлера ФРН Ангели Меркель, зробив резонансну заяву: «Націоналізація» на непідконтрольній території, визнання цього ускладнює і без того складну ситуацію. Не виконуються мирні домовленості – ні з боку Москви, ні з боку Києва. Ми стурбовані рішенням РНБО про зупинку зв'язків, я вважаю, що це ще більше віддаляє Донбас».

Офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер був ще більш категоричним: «З нашої точки зору, таке рішення не сприяє деескалації, воно швидше, навпаки, підсилює сепаратистські тенденції», – процитував лідер «Українського вибору – Права народу» думку західних партнерів України.

Медведчук здивований тим фактом, що більшість українських ЗМІ не вважали за потрібне донести до широкої української аудиторії думку Німеччини – «країни, внесок якої в питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі складно переоцінити».

«Воно й зрозуміло: в Берліні кажуть неприємні для української влади речі», – наголосив політик.

Спецпредставник з питань гуманітарного характеру в ТКГ стверджує: блокада Донбасу не лише суперечить Мінським угодам, якими передбачалося повне відновлення соціально-економічних зв'язків, а й є непереборною перешкодою для реінтеграції Донбасу.

«Як зазначив президент України, «це знищило Україну на Донбасі». На цьому тлі рішення РНБО виглядає, м'яко кажучи, непослідовно і абсурдно», – резюмував Віктор Медведчук.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав рішення про припинення переміщення вантажів на Донбасі.