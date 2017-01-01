Медведчук обізвав Саакашвілі «ублюдком з купою громадянств»

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Віктор Медведчук

Саакашвілі зрадив і свою батьківщину, і Україну, вважає ображений Медведчук

Віктор Медведчук прокоментував заклик Михайла Саакашвілі до президента України «позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука». Про це повідомляє прес-служба «Українського вибору».

Як відомо, в своєму Facebook Михайло Саакашвілі написав наступне: «Петро Олексійович, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з «безсмертним полком»? Ах так, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства, куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного».

Відповідь лідера «Українського вибору» не змусила себе чекати.

«Мабуть, заокеанські господарі Міхо Саакашвілі обурилися його тривалою бездіяльністю і змусили проявити активність. Чи то Саакашвілі після свят ще не відійшов, чи то його західні куратори щось наплутали, але Міхо договорився до того, що назвав мене «російським громадянином». Пояснюю: я, Віктор Медведчук, є громадянином України. У цій країні поховані мої батьки і навчаються мої діти. Я своєю країною поступатися не збираюся - ні американським посіпакам з Грузії і країн Балтії, ні націонал-радикалам. Ніколи не дозволю собі уподібнитися цим ублюдкам з купою громадянств, які, як Саакашвілі, спочатку зраджують свою батьківщину, а потім і Україну, яка їх прихистила, на догоду своєму маніакальному прагненню до влади», - передає прес-служба слова Медведчука.