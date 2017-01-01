Медведчук обурений планами В’ятровича скасувати 8 Березня і 9 Травня

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Декомунізація

Медведчук звинувачує Український інститут національної пам’яті в непрофесіоналізмі

Зачіпаючи неоднозначні для українців історичні питання, Інститут національної пам'яті не тільки демонструє очевидний непрофесіоналізм, а й поглиблює розкол країни, переконаний лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

Аналіз останніх ідей з декомунізації, на його думку, дозволяє зробити висновок про те, що українські чиновники змагаються за звання «головного декомунізатора країни»: очільник Мін'юсту Павло Петренко виступає з ініціативою скасувати всі радянські нормативні акти, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, нарікаючи на збереження «радянського» Дня космонавтики, пропонує перенести його на листопад, а столична влада має намір перейменувати проспект Перемоги.

«Щоб зберегти Україну, потрібно її об'єднати. Об'єднання для єднання, для руху вперед, для розвитку — ось що сьогодні життєво важливо для українського суспільства. Однак, судячи з дій провладних політиків і чиновників (тих, хто на кожному кроці кричать про свій патріотизм), вони не тільки не зацікавлені у відновленні миру і єдності в Україні, а й відкрито працюють на розкол суспільства», — переконує Медведчук.

На його думку, «найбільшою маячнею» є ідеї інституту В'ятровича — «боротьба» з 8 березня, 1 і 9 травня, святами, до скасування яких в суспільстві ставляться негативно.

«Українці не погодилися з тим, що святкування 8 Березня — виключно радянська традиція, довели, що Першотравень відзначають у багатьох країнах світу, і грудьми стали на захист Дня Перемоги», — зазначив Медведчук.

На його думку, нюанси перейменування, календарного розподілу і тривалості свят не дозволяють Українському інституту національної пам'яті виконувати більш важливі завдання.

«Доблесним співробітникам інституту, які безстрашно борються з «привидами комунізму», не до культурної спадщини або героїчних сторінок історії України - наприклад, перемоги у Великій Вітчизняній війні. Демонструючи очевидну непрофесійність, дозволяючи собі псевдонаукові висловлювання і маніпулюючи історичними фактами, очолюваний В'ятровичем колектив безперестанку піднімає болючі для українського суспільства теми, поглиблюючи розкол в країні», - впевнений Медведчук.

На перший погляд може здатися, що таке завзяття при вирішенні другорядних питань - імітація роботи, покликана замаскувати марність цієї надуманої структури. На жаль, це не так, уточнив лідер «Українського вибору».

«Мета у Інституту національної пам'яті є, але це не «відновлення і збереження національної пам'яті Українського народу», як сказано у Положенні про УІНП. Справжнє завдання інституту — стерти з пам'яті народу все, що пов'язано з радянським періодом його історії, у тому числі найбільші звершення, досягнення і подвиги. І з цим завданням УІНП успішно справляється: національна пам'ять України все більше уражається амнезією», — підсумував Медведчук.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам'ятних днів.