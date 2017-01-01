Медведчук обурений введенням санкцій проти російських банків

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Російські банки

Медведчук вважає, що антиросійські санкції перетворюють Україну в інвестиційну пустелю

Лідер руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук заявив, що, застосовуючи санкції до російських банків, офіційний Київ розриває зв'язки з головним торговельно-економічним партнером та інвестором фінансово-банківської системи країни.

Так він відреагував на введення президентом України санкцій терміном на один рік щодо ПАТ «Сбербанк», ВАТ «VS Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ВАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ БАНК», яким забороняється здійснювати фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.

«Прийнявши це рішення, офіційний Київ розриває зв'язки з головним торговельно-економічним партнером і інвестором фінансово-банківської системи країни. Для такого твердження є всі підстави: коли Нацбанк вводив нові нормативи, вимагав від власників українських банків провести докапіталізацію і масово закривав фінустанови або вводив в них тимчасові адміністрації, російські материнські структури, виконуючи вимоги українських державних органів, переводили на рахунки українських «дочок» необхідні кошти, незважаючи на постійний тиск і погрози радикальних організацій, на складність ведення бізнесу в Україні», - нагадав лідер «Українського вибору».

Загальна сума докапіталізації 5 російських банків, які потрапили в березні 2017 року під санкції, в 2015-2016 роках склала 72,8 млрд грн, або $2,9 млрд, повідомив Медведчук.

«І ці $2,9 млрд докапіталізації прийшли в Україну не у вигляді кредитів МВФ, а як прямі іноземні інвестиції. В обмін на гроші російських банків ніхто не вимагає від України збільшити пенсійний вік, розпродати землі сільгосппризначення, заморозити зарплати і пенсії, зупинити соціальні виплати, провести приватизацію держпідприємств, підвищити тарифи», - зазначив він.

За словами Медведчука, в 2016 році частка російських інвестицій в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну склав 37,8%. Ці гроші працюють в Україні, з них платяться податки, фінансується реальний сектор економіки нашої країни, підкреслив лідер «Українського вибору».

«Від рішень, які приймаються щодо працюючого в Україні найбільшого стратегічного інвестора - російського, - залежить, чи прийдуть в нашу країну і інші партнери, чи будуть світові фінансові центри довіряти гроші Україні і її владі. Офіційний Київ любить робити заяви про перетворення країни в «Мекку інвестицій». Схоже, для забезпечення хоч якоїсь подібності українську економіку вирішено для початку перетворити в пустелю», - резюмував Медведчук.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».