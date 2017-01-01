Медведчук побачив, що США вкотре вторглися в суверенну державу під «надуманним приводом»

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Віктор Медведчук

Медведчук про конфлікт у Сирії: історія повторюється?

Новітня історія рясніє прикладами, коли США починали військові дії і вторгалися в суверенні держави під більш ніж надуманими приводами. Про це заявив Віктор Медведчук, коментуючи ракетні удари США по сирійській базі Шайрат в провінції Хомс.

Лідер «Українського вибору - Права народу» вважає, що на звинувачення держсекретаря США Рекса Тіллерсона в тому, що «Росія або є співучасником, або вона просто некомпетентна в своїй здатності виконати свою частину зобов'язань цієї угоди» (угода 2013 року про ліквідацію хімічної зброї в Сирії), Москва «парирувала гранично аргументовано».

«Питання, чи застосовували війська Асада хімічну зброю, залишається відкритим. Росія обґрунтовано говорить про неприйнятність «висунення безпідставних звинувачень проти кого б то не було до проведення ретельного та неупередженого міжнародного розслідування». Тим більше що новітня історія рясніє прикладами, коли США починали військові дії і вторгалися в суверенні держави під більш ніж надуманими приводами», - зазначив Медведчук.

Він нагадав про Тонкинскький інцидент 4 серпня 1964 року.

«Тоді нічим не підтверджені заяви екіпажу корабля про обстріл американських есмінців північнов'єтнамськими судами (через час екіпаж спростував свої слова) спровокували прийняття Конгресом США «Тонкинську резолюцію», яка, по суті, дозволила президенту США Ліндонуу Джонсону почати повномасштабні бойові дії у В'єтнамі. І тільки майже через півстоліття з'явилися докази того, що інформація, на підставі якої приймалося рішення про вторгнення, була навмисне перекручена», - підкреслив лідер «Українського вибору».

Звертаючись до більш свіжого прикладу - вторгнення в Ірак коаліційних військ в 2003 році - Медведчук нагадав, що доказів виробництва Іраком зброї масового знищення США так і не надали.

«До речі, саме з війною США проти Іраку пов'язані і інсинуації на адресу України. У 2002 році Марі Йованович, в даний час Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні, безпідставно звинуватила нашу країну в поставках комплексу радіолокаційної розвідки «Кольчуга». Тоді, в 2002-му, навіть була створена державна комісія із захисту інтересів України. В результаті доповіді в Раді Безпеки ООН, яку я робив, було доведено повну безпідставність і надуманість звинувачень США на адресу України. Однак Сполучені Штати так і не принесли нам публічних вибачень у зв'язку з цими подіями», - підсумував Медведчук.