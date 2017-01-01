Медведчук побачив, як іноземні виробники вже тіснять українців і на внутрішньому ринку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗВТ з ЄС – це стратегічна помилка Києва, за яку Україна продовжує платити занадто високу ціну

Таку думку висловив глава Громадського руху «Український вибір – Право народу» Віктор Медведчук.

«Українські товаровиробники не тільки не зробили обіцяну експансію на європейський ринок, вони втратили вигідний для себе і дійсно перспективний ринок країн СНД і зокрема РФ. Внаслідок євроінтеграційних потуг Києва з 2013-го по 2016 рік український експорт постійно скорочувався. Як повідомляє НБУ, тільки за перші 11 місяців 2016 року експорт українських товарів скоротився на 6,6%. За даними Держстату, в січні–листопаді 2013 року товарний експорт України становив $57,43 млрд. За аналогічний період 2016-го країна змогла поставити за кордон продукції на $32,7 млрд (дані Державної фіскальної служби)», – констатує політик.

За підсумками січня–листопада 2016 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився в 1,7 разу, зазначив Медведчук.

«Поки експорт скорочується, імпорт, навпаки, зростає. І найістотніше збільшилися поставки в Україну саме європейської продукції – на 9%. Не українці «прорвалися» на європейський ринок, а іноземні виробники почали тіснити вітчизняну продукцію вже й на внутрішньому ринку», – вважає лідер «Українського вибору».

«Сьогодні можна з упевненістю сказати, що розпіарена зона вільної торгівлі з Євросоюзом виявилася профанацією ідеї про взаємовигідну співпрацю і партнерство з ЄС. Вигідною ЗВТ стала виключно для Євросоюзу, Україна ж лише зазнає збитків. Сьогодні необхідно нарешті визнати: підписання Києвом Угоди про ЗВТ з ЄС – це злочинна афера євроінтеграторів, які, загравшись у геополітичні ігри, поставили під удар не лише добробут українських громадян, а й майбутнє України», – підсумував Медведчук.