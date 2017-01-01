Медведчук подав на Ляшка до суду за наклеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко і Юрій Шухевич у Раді

Справа стосується заяви Олега Ляшка про причетність Віктора Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча

16 березня 2017 року Печерський районний суд Києва визнав протиправним бездіяльність Нацполіціі і зобов'язав її внести в ЄРДР відомості за фактом вчинення Олегом Ляшком кримінальних правопорушень за частиною першою статті 259 та частиною другою статті 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення Службі безпеки України про вчинення особливо тяжких злочинів, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) і почати досудове розслідування. Про це повідомили у виконкомі Громадського руху «Український вибір - Права народу».

У русі зазначають, що народний депутат Ляшко відповість перед законом за наклеп про причетність Віктора Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча.

«15 листопада 2016 року народний депутат Олег Ляшко з трибуни ВР озвучив завідомо неправдиві звинувачення на адресу лідера Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктора Медведчука. Для реальності сприйняття свого наклепу Ляшко офіційно звернувся до голови СБУ зі свідомо неправдивим повідомленням про причетність В. Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча», - йдеться в заяві виконкому.

Повідомляючи про те, що народного депутата Юрія Шухевича можуть вбити для дестабілізації ситуації в Україні і пов'язуючи цей злочин з лідером «Українського вибору», Ляшко мав намір навмисне дискредитувати Медведчука і усунути його з переговорного процесу в Мінську, впевнені в русі.

«Не дивлячись на направлене депутатське звернення щодо скоєних О.Ляшком кримінальних правопорушень, Нацполіція самоусунулася від проведення досудового розслідування за фактом вчинення правопорушень О. Ляшком, в зв'язку з чим така бездіяльність органу досудового розслідування була оскаржена в судовому порядку. 16 березня 2017 року Печерський районний суд м. Київ визнав протиправним бездіяльність Нацполіціі і зобов'язав її внести в ЄРДР відомості за фактом вчинення О. Ляшком кримінальних правопорушень за частиною першою статті 259 та частиною другою статті 383 КК України (а саме - завідомо неправдиве повідомлення Службі безпеки України про вчинення особливо тяжких злочинів, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) і почати досудове розслідування», - відзначили у виконкомі.

Рух «Український вибір - Право народу» також висловив надію на те, що правоохоронні органи проведуть об'єктивне і неупереджене розслідування, дотримуючись основоположного принципу правосуддя - закон один для всіх.