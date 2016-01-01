Медведчук похвалив Пінчука за статтю в Wall Street Journal



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Пінчук

Скандальна стаття українського мільярдера спровокувала бурхливе обговрення

«Абсолютно очевидно, що українським «яструбам» нема чого заперечити ні з приводу відсутності перспектив вступу в ЄС та НАТО, ні з приводу необхідності проведення виборів у Донецькій та Луганській областях». Так Віктор Медведчук прокоментував резонансну статтю в Wall Street Journal авторства Віктора Пінчука.

«Стаття Віктора Пінчука, опублікована в Wall Street Journal, викликала хвилю обурення серед представників «партії війни», зацікавлених в збереженні їх влади і абсолютно необхідного для цього посилення ізоляції України. Адже не секрет, що напружені відносини з Російською Федерацією є однією з ключових зовнішньополітичних проблем і для партнерів України в Європі і США. Як не секрет і те, що керівництво цих країн з нетерпінням чекає від України не чергових звинувачень на адресу власних громадян або сусідніх держав, а того, що в кризі на Сході України наша держава зможе запропонувати реалістичний порядок денний, візьме на себе ініціативу і повну відповідальність за життя і благополуччя українців», - написав Медведчук на своїй сторінці в Facebook.

«Втім, противники нормалізації відносин з РФ вже в меншості», - стверджує Медведчук. За його даними, опитування Центру Разумкова, опубліковане 16 грудня показало, що 51,1% українців вважають росіян братським народом (без урахування кількох мільйонів українців, які проживають на поки непідконтрольних територіях).

Нагадаємо,український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. У своїй статті для The Wall Street Journal мільярдер перелічує наступні кроки: Україна має стати «нейтральною», віддати Крим Росії разом із окупованими територіями на Сході.

Однак це ще не все. Аби задобрити президента РФ, Пінчук пропонує Україні відмовитися від співробітництва з НАТО та євроінтеграції та зняти усі санкції з РФ.