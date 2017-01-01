Медведчук пояснив міністру юстиції, як повернути додому засуджених у Росії українців

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Віктор Медведчук

Медведчук звинуватив міністра юстиції в незнанні Мінських угод

Заявляючи про можливість обміняти українців, які відбувають покарання в РФ, за формулою «всіх на всіх», міністр юстиції Павло Петренко або свідомо маніпулює фактами, або ніколи не читав Мінських угод, заявив Віктор Медведчук.

Приводом для подібного коментаря керівника «Українського вибору – Права народу» стала недавня заява міністра юстиції про перспективи обміну засуджених Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.

«Я все ж сповнений оптимізму, що в рамках обміну заручники, яких обговорює Мінська група, є шанс, що поверне і цих хлопців», – сказав Павло Петренко.

«Заява міністра юстиції свідчить або про його непрофесіоналізм, або про свідоме маніпулювання фактами. Дійсно, в пункті 6 Комплексу заходів з виконання Мінських угод міститься вимога «забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Однак у Комплексі заходів йдеться про осіб, які мають відношення до конфлікту на Донбасі. Але Миколу Карпюка та Станіслава Клиха звинувачують у злочинах, які не мають жодного стосунку до подій на Донбасі», – пояснив Медведчук.

За його словами, оскільки обох українців уже засуджено за законами РФ і вони відбувають покарання, в даному випадку не може бути й мови про обмін у форматі «всіх на всіх», і міністр юстиції повинен це знати.

«Єдиний можливий шлях для звільнення Миколи Карпюка та Станіслава Клиха – помилування, але на це має бути воля президента РФ. Можу сказати, що переговорний процес з цього питання не припиняється», – додав Медведчук.