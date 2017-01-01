Медведчук про річницю трагічних подій в Одесі: багато доказів вже втрачено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Медведчук нагадав, що згідно з висновків Міжнародної консультативної групи Ради Європи, слідство не відповідало вимогам Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Відсутність прогресу в розслідуванні одеської трагедії тільки підсилює сумніви в тому, що влада зацікавлена у встановленні істини. Про це в річницю трагедії в одеському Будинку профспілок пише Віктор Медведчук.

Він нагадує, що події 2 травня 2014 року відомі по хвилинах, за три роки опитано сотні свідків, зібрані тисячі відео- і фотодоказів.

«Однак результатів розслідування, яких чекають не тільки в Україні, але і у всьому світі, досі немає. Відсутність прогресу в розслідуванні одеської трагедії тільки підсилює сумніви в тому, що влада зацікавлена у встановленні істини», - констатує лідер «Українського вибору».

Медведчук нагадав, що згідно з висновків Міжнародної консультативної групи Ради Європи, слідство не відповідало вимогам Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не було ні об'єктивним, ні незалежним, ні ефективним. Стурбованість ходом розслідування висловлювали і в Організації Об'єднаних Націй, заявив він.

Проте, головною перешкодою у встановленні істини при розслідуванні трагедії 2 травня є не непрофесіоналізм слідчих органів, а «дефіцит бажання притягти до відповідальності тих, хто це робив». Про це, як стверджує Медведчук, говорила два роки тому екс-представник США при ООН Саманта Пауер.

«Однак ні обурення української громадськості, ні критика міжнародних інституцій не змусили владу довести розслідування до логічного завершення. Незважаючи на найширший суспільний резонанс, судові засідання як і раніше переносяться, радикали чинять тиск на суд, самовідводи суддів тривають, а начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що багато доказів по справі 2 травня 2014 року втрачені. При такому підході влади об'єктивного і неупередженого розслідування чекати не доводиться», - вважає лідер «Українського вибору - Права народу».

У такій ситуації позов родичів загиблих в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), який вони подали в серпні 2016 року, - єдиний шанс юридично зафіксувати бездіяльність органів влади, вважає лідер «Українського вибору».