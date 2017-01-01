Медведчук про рік прем’єрства Гройсмана: результати сміховинні

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Глава уряду Володимир Гройсман

Медведчук розповів, у чиїх інтересах проводить реформи нинішній уряд

Умови, на яких Кабмін Володимира Гройсмана підписав меморандум з МВФ, дозволяють остаточно переконатися, в чиїх інтересах «проводить реформи» нинішній уряд. Про це у своєму блозі пише лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

Він нагадав, як, очоливши уряд, Гройсман одразу ж заявив про намір вести боротьбу з корупцією.

«Результат «антикорупційних реформ» Гройсмана не змусив себе чекати: у 2017 році Україна зайняла... перше місце за рівнем корупції серед 41 країни, випередивши навіть держави Азії і Африки. Згідно з дослідженням Ernst & Young, 88% респондентів заявили, що хабарництво та інші прояви корупції широко поширені сьогодні в Україні. І в ЄС, і в ПАРЄ саме корупцію називають головною проблемою України. А реальні результати роботи влади в цьому напрямку просто сміховинні: в січні-лютому 2017 року вдалося повернути в бюджет лише 5100 грн, конфіскованих за рішенням судів за корупційні правопорушення; за 2016-й замість запланованих 7,7 млрд грн до бюджету надійшло всього 165 тис. грн, конфіскованих у корупціонерів», – констатує лідер «Українського вибору».

Крім перемоги над корупцією, прем'єр обіцяв також провести приватизацію – «зважено і поетапно... грамотно, готуючи об'єкти до приватизації... на вигідних умовах», нагадав Медведчук.

«Але не минуло й року, як Київ підписав меморандум з МВФ, який передбачає розпродаж великих і середніх держпідприємств. Можна не сумніватися – надшвидку і вкрай вигідно... не для України. З молотка планують пустити ОПЗ, «Центренерго», цілу низку енергопостачальних компаній, «Турбоатом», «Укрспирт». Крім того, уряд пішов на поступки МВФ і зобов'язався відкрити ринок землі, тим самим остаточно і безповоротно здавши інтереси українського народу», – пояснив Медведчук.

Про демонополізацію, деофшоризацію, деолігархізацію, на думку лідера «Українського вибору», у владі більше не згадують.

«Уряд Гройсмана ясно дав зрозуміти: перетворень у цьому напрямку не було, немає і не буде. А тому вже ні у кого не викликає сумнівів, що «реформи» Гройсмана проводяться не в інтересах України і її громадян, а в інтересах олігархів, ФПГ і міжнародних лихварів», – підсумував Медведчук.

Нагадаємо, згідно з опитуванням «Главкома», яке ще триває, Гройсман не впорався з роботою на посаді прем’єр-міністра, і найкраще, що він може зробити, – це повернутися у Вінницю. Таку думку висловило 78% користувачів інтернету.