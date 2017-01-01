Медведчук прокоментував резолюцію ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дії учасників блокади перешкоджають виконанню Мінських угод, заявив Медведчук

Представникам української влади знадобилася індульгенція - дозвіл ООН, щоб навести порядок в країні. Так Віктор Медведчук прокоментував реакцію українських дипломатів на прийняту ООН за ініціативою України резолюцію з закликом вжити спільних заходів щодо захисту «критичної інфраструктури» від терористичних атак.

«Одна з головних новин минулого дня і привід для піару українських дипломатів: 13, лютого Рада Безпеки ООН за ініціативою України прийняла резолюцію, в якій закликала вжити спільних заходів щодо захисту «критичної інфраструктури» від терористичних атак. «Атаки проти об'єктів і секторів, таких як ... повітряний, морський і залізничний транспорт ... сприймаються як «привабливі цілі» для терористичних груп, можуть призвести не тільки до жертв серед цивільного населення, але і до пошкодження нерухомості у великих масштабах, порушити нормальне функціонування державних послуг, а також створити хаос в суспільстві», - йдеться в резолюції. Очевидно, приводом для прийняття цього документа стало блокування залізничного сполучення на Донбасі радикалами (серед яких не тільки «ветерани АТО», а й народні депутати) », - зазначив лідер «Українського вибору».

На думку політика, вже ні у кого не викликає сумнівів, що дії учасників блокади не тільки перешкоджають виконанню Мінських угод, але і створюють в суспільстві атмосферу ненависті і нетерпимості, завдають економічних збитків Україні, загрожують енергетичним колапсом і техногенною катастрофою.

«Однак протягом тривалого часу влада не діяла, лише зрідка демонструючи стурбованість, незгоду, невдоволення, обурення діями радикалів. Правоохоронці, по суті, не робили ніяких спроб припинити блокаду і убезпечити громадян від свавілля екстремістів. Потурання влади призвело до правового нігілізму і розгулу націонал-екстремізму. Заява Парасюка про захоплення ТЕЦ, ультиматуми, шантаж і погрози - свідоцтво того, що безкарність породжує вседозволеність», - вважає Медведчук.

«Як виявилося, представникам влади, знадобилася індульгенція - дозвіл ООН, щоб навести порядок в країні» - зазначив Медведчук.

Крім того він заявив, що українська «влада сама породила зло», а тепер просить допомоги міжнародного співтовариства для боротьби із ним.

Читайте матеріал «Главкома»: «Анатомія блокади Донбасу. Про що мовчить українська влада?»

Читайте також статтю: «Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія»

Читайте також «Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?»