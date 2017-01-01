Медведчук пропонує ввести в керівництво парламенту і уряду представників Донбасу?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук

Медведчук заявляє, що в уряді і Раді практично нікому відстоювати інтереси сходу і півдня України

Посилення конфронтації в суспільстві і розкол України стали можливі в тому числі й тому, що влада відмовилася від ідеї формування уряду національної довіри, вважає лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

На його думку, процеси, які ми сьогодні спостерігаємо в проєвропейській коаліції і в уряді, свідчать про те, що політичні сили в угарі конфронтації і боротьби за повноту влади забули про Україну і український народ.

«Тіньові домовленості, підкилимні торги, інтриги, корупція, непотизм, лобіювання бізнес-інтересів – усе, проти чого виступали опозиціонери часів Януковича, сьогодні процвітає у владі. Але все це завуальовано патетичними заявами високопоставлених політиків про моральність, транспарентність, патріотизм... На жаль, проєвропейська влада не захотіла вчитися на помилках своїх попередників (хоча свого часу її представники жорстко критикували Кабмін Азарова за те, що більшість міністрів були вихідцями з південно-східних регіонів України)», – пише Медведчук у своїй статті для видання «Аргументи і факти в Україні».

В уряді Гройсмана, зазначив лідер «Українського вибору», як і в керівництві ВР, практично нікому відстоювати інтереси сходу і півдня України.

«За такого дисбалансу, що відбиває партійно-квотний, земляцький і кумівський принципи формування виконавчої влади, неможливо проводити зважену економічну, соціальну і тим більше гуманітарну політику. Безумовно, ключовими критеріями при підборі міністрів мають бути професіоналізм і досвід роботи. Це основа основ формування дієздатного, ефективного Кабміну. Але якщо ми хочемо вивести країну з кризи, то нам потрібні не просто високопрофесійні міністри – нам потрібен уряд національної єдності, який (як і влада в цілому) представлятиме всі регіони, однаковою мірою відображаючи і відстоюючи інтереси всіх громадян України», – упевнений Медведчук.

Він переконаний: сьогодні ми повинні прийняти як факт існуючий розкол у країні, який уже, шкодує Медведчук, спричинив процеси розпаду.

«Ці процеси необхідно зупинити – рішуче і в найкоротші терміни. І зробити це можна лише шляхом «зшивання» країни. Створення уряду національної єдності допоможе не тільки подолати кризу і підняти економіку, згуртувати український народ і тим самим зберегти територіальну цілісність країни і саму Україну як суверенну і незалежну державу», – підсумував лідер «Українського вибору».