Медведчук радить Києву не ставити умови для «повернення Донбасу в Україну»

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Віктор Медведчук

Hеалізація Мінських угод в політичній частині - це все ще єдиний механізм і можливість повернення Донбасу в Україну і України на Донбас, переконаний Медведчук

Жодна влада, яка поважає себе, не може відмовитися від територій і від своїх людей. Про це заявивлідер громадського руху «Український вибір – Право народу» Віктор Медведчук російським журналістам, коментуючи механізм повернення Донбасу під контроль України та ставлення офіційного Києва до реалізації Мінських угод.

Він переконаний: реалізація Мінських угод в політичній частині - це все ще єдиний механізм і можливість повернення Донбасу в Україну і України на Донбас.

«Якщо Києву це не потрібно, значить, київській владі треба безпосередньо відмовитися від цих територій. Але жодна поважаюча себе влада не може відмовитися від територій і від своїх людей. Більш того, влада в Україні здогадується, що на Донбасі сьогодні ніхто не стоїть в черзі, щоб повернутися в Україну. У них є своя позиція, у них є Мінські угоди, і не з позиції ультиматуму, а з позиції домовленості треба йти. Тому що диктат умов, які ставить Україна, до позитивного результату, а саме повернення Донбасу в Українe, не приведе», - застеріг Медведчук.

Він також стверджує, що українській владі в цілому вигідна блокада Донбасу.

«Тому що те, що відбувається з економічною блокадою і її наслідками як на території ОРДЛО, так і на території України призводить до того, що в цьому в першу чергу не зацікавлена влада. Значить, всі ці дії спрямовані проти влади тими, хто сьогодні заявляє, що вони проти тих, хто прийшов до влади в результаті Майдану в Києві три роки тому», - підкреслив Медведчук.