Медведчук радить Україні переймати досвід Сирії

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Віктор Медведчук

Україна повинна винести урок з меморандуму по Сирії, - Медведчук

Які уроки слід винести Україні з переговорів в Астані, розповів Віктор Медведчук, коментуючи меморандум про припинення вогню в Сирії в межах спеціально встановлених «зон безпеки».

Він звернув увагу на думку експертного співтовариства про те, що «угода готувалася на тлі нібито негласного територіального обміну, який відбувається в Сирії, коли суніти і алавіти переселяються з місць свого традиційного проживання зі змішаним в конфесійному відношенні населенням на землі, на яких їх одновірці становлять абсолютну більшість».

«Це навіть дало політичним експертам підстави припустити, що в Сирії, можливо, готується федералізація на підставі встановлених зон конфесійного або етнічного контролю (сунітську, алавітському, курдську)», - уточнив Медведчук.

На думку лідера «Українського вибору», незважаючи на досягнуті домовленості, вони можуть бути зірвані в результаті активних підривних дій як внутрішніх, так і зовнішніх гравців.

«І це як раз момент, безумовно, повчальний для України: країна, яка вчасно не змогла припинити розростання збройного конфлікту і забезпечити реалізацію всеосяжних мирних домовленостей, приречена на те, щоб з неї намагалися викроїти «зони безпеки» з розрахунку на те, що, можливо, коли-небудь в майбутньому вдасться примирити всю її територію в цілому», - пояснив Медведчук.

Якщо такий сценарій не влаштовує українське суспільство, зазначив політик, то політичним силам нашої країни слід відмовитися від лицемірної і смертельно небезпечної гри в псевдопатріотизм і докласти максимум зусиль для реалізації «Комплексу заходів з виконання Мінських угод».

«Інший підхід рано чи пізно загрожує новою масштабною ескалацією збройного конфлікту з остаточним перетворенням України на територію, на якій добре озброєні політичні угруповання або ж просто банди творитимуть насильство», - застерігає Медведчук.