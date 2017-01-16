Медведчук розказав, без чого неможливе повернення Донбасу

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Медведчук порадив не звинувачувати представників ОРДЛО в тероризмі та не принижувати їх

Віктор Медведчук, спецпредставник з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання ситуації на Донбасі розповів, що заважає діалогу в переговорному процесі щодо обміну полоненими.

«Я неодноразово стикався з тим, що учасники переговорного процесу дають вкрай різкі оцінки своїм опонентам, дозволяють собі звинувачення, образи принизливі репліки і коментарі, називають опонентів терористами, бандитами. Як ви думаєте, чи можливий після цього конструктивний діалог? Зрозуміло, що ні», – сказав Медведчук в інтерв'ю «Аргументам і фактам в Україні».

Як відомо, коментуючи останнє засідання в Мінську, віце-спікер ВР Ірина Геращенко повідомила про «гарячий» характер останньої зустрічі. У свою чергу представники ОРДЛО заявили про те, що через відсутність на переговорах Медведчука вони не можуть виробити спільну з українською стороною позицію щодо обміну полоненими, звинувативши Ірину Геращенко в зриві домовленостей.

За словами Медведчука, переговори відбуваються в постійному режимі, а не тільки на засіданнях у Мінську, але публічно розповідати про підготовку звільнення – власноруч зводити нанівець можливість отримання позитивного результату.

«Минулого року вдалося повернути 24 людини, яких утримували на території ОРДО і ОРЛО, а також трьох українців, яких було засуджено в РФ, тобто в цілому 27 осіб. Влада України звільнила 54 осіб. Таким чином, загалом додому, в сім'ї, до рідних і близьких повернулася 81 особа. Коли йдеться про життя людей, про їхнє здоров'я, ми повинні робити все можливе і неможливе. Хочу наголосити: саме тому переговори відбуваються в постійному режимі, а не лише на засіданнях у Мінську, але публічно розповідати про підготовку звільнення – своїми руками зводити нанівець можливість отримання позитивного результату», – пояснив він.

Медведчук також зауважив, що гуманітарні питання, якими він займається в гуманітарній підгрупі, – це не тільки обмін полоненими, а й також захист прав жителів непідконтрольних територій.

«Я переконаний: якщо ми хочемо повернути Донбас, причому не тільки території, а й (а це головне) людей, їхню довіру, то повинні зрозуміти: блокади, загрози, шантаж розділяють, а не об'єднують. Ставлення до жителів Донбасу на тимчасово непідконтрольних територіях як до повноправних громадян України, відновлення соціальних і економічних зв'язків – це те, без чого повернення Донбасу в Україну та України на Донбас неможливо», – впевнений Медведчук.