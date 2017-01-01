Медведчук розповів про «секретний план» зі звільнення 50 українців

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Віктор Медведчук

Медведчук підтвердив, що план існує, але відмовився афішувати нюанси

Спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Віктор Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів про «секретний план» зі звільнення 50 українців, повідомив, що такий план справді існує, тривають переговори з керівництвом РФ і ОРДЛО, але всіх деталей він повідомити не може.

«План дійсно існує, але не вважаю за можливе афішувати нюанси переговорного процесу, інформаційний штиль у цьому питанні – запорука успішного повернення наших хлопців додому, в сім'ї. Думаю, ви самі не раз були свідками того, як після гучних заяв окремих осіб, які часто не мають жодного відношення до переговорного процесу, звільнення зривалося. Я з радістю відповім на всі ваші запитання, але тільки після того, як утримуваних осіб буде звільнено», – сказав Медведчук.

Він також прокоментував заяви про те, що обмін нібито заблоковано, і повідомив точну кількість звільнених. «Переговори про обмін ведуться в постійному режимі. В результаті за минулий рік вдалося повернути 27 осіб: 24 людини, яких утримували на території ОРДО і ОРЛО, і ще трьох, засуджених у РФ. На сьогодні українська сторона розшукує 109 осіб (на жаль, вдалося встановити місцезнаходження тільки 55 з них), 486 осіб вважаються зниклими безвісти в зоні проведення АТО», – повідомив Медведчук.