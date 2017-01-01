Медведчук: Ситуація в Авдіївці показує, що вирішити конфлікт силою не вийде

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Зруйнована Авдіївка

Події в Авдіївці повинні стати питанням номер один на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську, вважає Медведчук

Ескалація протистояння в Авдіївці, яка привела до гуманітарної катастрофи і численних жертв як з боку учасників збройного конфлікту, так і з боку мирних громадян, потребує вжиття невідкладних заходів. Про це заявив спецпредставник з гуманітарних питань в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, лідер руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

«Тривалі бої, головним підсумком яких стали руйнування інфраструктури, колапс комунальної сфери і загроза екологічної та техногенної катастрофи на Авдіївському коксохімічному заводі, - закономірний підсумок відсутності прогресу в питанні мирного врегулювання на Донбасі, реального виконання Мінських угод. Україна не може зволікати з вирішенням цього питання. Ситуація в Авдіївці - зрима відповідь і застереження тим недалеким політикам, які міркують про вирішенні конфлікту на Донбасі воєнним шляхом», - вважає він.

Події в Авдіївці, впевнений Медведчук, повинні стати питанням номер один на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську, зустріч якої відбудеться завтра, 1 лютого.

«Упевнений, що учасники переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи повинні не тільки вважати події в Авдіївці питанням номер один на порядку денному, який буде обговорюватися завтра, 1 лютого, а й відкинути політичні амбіції заради високої і гуманної мети - порятунку життів українських громадян, незалежно від того, по який бік лінії розмежування вони знаходяться. Для цього всім сторонам переговорів повинно вистачити і політичної мудрості, і політичної волі», - підсумував Медведчук.