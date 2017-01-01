Медведчук став на захист Московського патріархату

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Конституція гарантує українцям свободу віросповідання, нагадує Медведчук

Ініціюючи законопроекти, спрямовані проти свободи віросповідання в Україні, влада не тільки порушує Конституцію України, а й провокує конфлікти на релігійному ґрунті. Чим небезпечне прийняття даних ініціатив, пояснив Віктор Медведчук.

Політик нагадав: 18 травня Верховна Рада має намір розглянути два законопроекти, спрямованих проти УПЦ МП – єдиної канонічної православної церкви в Україні.

«Законопроектом №4128 пропонується внести зміни до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», які дозволять визначати приналежність до релігійної громади на основі «самоідентифікації». На практиці це дозволить з легкістю міняти приналежність «релігійних громад в Україні та за її межами до релігійних центрів (управління)». Саме це дало підстави назвати цей проект «законом про церковне рейдерство», – зазначив лідер «Українського вибору – Права народу».

Посилаючись на дані очільника московської церкви в Україні митрополита Онуфрія, Медведчук повідомив, що тільки «впродовж 2014-2015 рр. зафіксовано 31 захоплення храмів Української православної церкви».

«Ухвалення ж законопроекту №4128 ці злочини узаконить. І ні в кого немає сумнівів, що проект, хоч у ньому і не згадується УПЦ МП, спрямований саме проти неї», – наголосив політик.

Медведчук прокоментував також законопроект №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором».

«Законопроект №4511 не тільки передбачає «призначення центрального і регіонального керівництва релігійних організацій... після узгодження відповідних кандидатур від релігійної організації з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії» (ст. 5) і зобов'язує релігійні організації в обов'язковому порядку погоджувати «з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення), запрошення іноземних релігійних діячів для здійснення ними проповідницької та іншої канонічної діяльності»(ст. 6), а й передбачає... заборону релігійних організацій. Причому приводом для заборони може стати банальне невиконання «правових норм, передбачених статтями цього закону, з боку представників релігійних організацій». Абсурдних, відверто безглуздих норм, які б свідчили про те, що в Україні утверджується диктатура правового нігілізму», – вважає Медведчук.

Обидва законопроекти, нагадав лідер «Українського вибору – Права народу», були подані в парламент більше року тому і давно отримали негативну оцінку головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради як такі, що суперечать Конституції України.

«Очевидно, що зазначені законопроекти – чергова ініціатива, спрямована на розкол країни, в даному випадку – за релігійною ознакою. Невже влада не розуміє, що конфлікт на релігійному ґрунті, який вона провокує, не менш, а можливо, і більш небезпечний, ніж будь-який інший конфлікт національного масштабу?» – резюмував Медведчук.